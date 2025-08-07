«الصحة»: حملة «100 يوم صحة» قدمت 34 مليونًا و475 ألف خدمة طبية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 34 مليونًا و475 ألفًا و868 خدمة طبية مجانية خلال 22 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت أول أمس الثلاثاء، مليونًا و905 آلاف و68 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدِّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة 741 ألفًا و334 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 441 ألفًا و186 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 110 آلاف و789 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 101 ألف و417 خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 50 ألفًا و834 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 10 آلاف و447 خدمة، كما قدّمت الحملة 218 ألفًا و100 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 5 آلاف و653 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 104 آلاف و467 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 10 آلاف و470 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء ألفين و6 عمليات ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 14 ألفًا و533 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ93 ألفًا و832 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

