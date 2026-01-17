العرابي: رسالة ترامب للسيسي تعكس فهمًا أمريكيًا لأهمية قضية مياه النيل

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الرسالة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تُعبّر عن إدراك واضح للمكانة المحورية التي تحتلها مصر في محيطها الإقليمي، ودورها الأساسي في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن التوقيت الذي اختير لإرسال هذه الرسالة يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية، وذلك في ضوء التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشدد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على أن استقرار الدولة المصرية يظل ركيزة جوهرية وحجر زاوية لأمن الإقليم بأكمله.

وتابع العرابي أن قضية الأمن المائي تمثل أحد الأركان الأساسية للاستقرار الداخلي في مصر، كما أنها عنصر محوري في بنية الأمن القومي الشامل.

ولفت إلى أن الحفاظ على الحقوق المائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو أمر بدأ يحظى بأهمية متزايدة في تقديرات القوى الدولية.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق أن مضامين الرسالة الأمريكية قد أعربت عن اهتمام واضح بالأمن القومي المصري بمختلف أبعاده، سواء فيما يتعلق بتطورات ملف غزة أو باستمرارية قضية مياه النيل.

وأكد السفير محمد العرابي، على أن هذين الملفين يحتلان صدارة أولويات العمل الدبلوماسي المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

