"هذا ليس وقت الانسحاب".. خالد أبو بكر يوجه رسالة لمصطفى مدبولي

كتب : عمرو صالح

07:01 م 17/01/2026

الإعلامي خالد أبو بكر

وجه المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعا فيها إلى بقائه في منصبه لمدة عامين مقبلين.

وكتب "أبو بكر" منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "السنوات الماضية شهدت عناء اقتصاديًا كبيرًا شعر به المواطن المصري، واستلزم عملًا شاقًا جدا من قبل الحكومة".

وأشار أبو بكر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي - الذي ورغم قسوته - كان له أثر إيجابي على توجهات وأرقام الاقتصاد المصري، حتى وإن لم يشعر به المواطن المصري حتى الآن".

وأضاف: "طوال سنوات وجودكم في رئاسة مجلس الوزراء لطالما كنا ننتقد، وأحيانا كان النقد قاسيًا، وأشهد الله أنكم كنتم ومازلتم مثالا للتواضع والالتزام، ولم يصدر عنكم أي شيء سلبي تجاه أي صاحب رأي (عكس كثير من المسئولين أو جهات أخرى)".

واستطرد: "أشعر بكم وأنتم تشاهدون الآراء التي تنادي بالتغيير الوزاري - لكن هذه هي ضريبة العمل العام - ولا يعلم هؤلاء أن بعد هذه السنوات من العمل الشاق ما أسهل ان يكون المرء رئيس وزراء سابق ويتمتع بهذا التعريف مدى حياته، ويذهب إلى دنيا القطاع الخاص، وما بها من حرية شخصية له ولعائلته، وما بها من مزايا مادية لا تتوافر في الوظيفة العامة".

وأكمل: "لكن هذا ليس وقت الانسحاب، حتى وإن كنا نعلم أنه ليس قرارك، عليك أن تسلم لنا نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تحملت فيه البيوت المصرية عناء شديدا، عليك أن تسلم لنا بيان بالقروض التي تتحملها الأجيال القادمة، عليك أن تسلم لنا المشاريع التي من أجلها اقترضنا، عليك أن تنهي برنامج صندوق النقد الدولي، نحتاج إلى وجودكم في المنصب لعامين قادمين".

واختتم: "أعرف أنه بعد هذه السنوات قد يكون المنزل والعائلة في احتياج إلى كبيرهم ليكون لديه وقت للأبناء والأحفاد، ولأخذ نفس عميق به جزء من راحة البال.. لكن المهمة لم تكتمل، لا أعدك إلا بمزيد من الانتقاد، لكني دائما سأتذكر وسأذكر أنه كان في بلادنا رئيس وزراء ذو خلق رفيع أدى عمله بإخلاص وأمانة اسمه الدكتور مصطفى مدبولي".

الإعلامي خالد أبو بكر مصطفى مدبولي مجلس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي

