أحمد موسى: مصر لم تشارك يومًا في حصار غزة

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن فرض الحصار على قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لم تشارك في أي وقت في هذا الحصار، منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحتى الآن.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك محاولات لاستهداف الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، رغم ما تقدمه مصر من مساعدات إنسانية متواصلة لأهالي غزة.

وأوضح أن الدولة المصرية تقوم بعمليات إسقاط جوي للمساعدات على المناطق المأهولة بالسكان داخل القطاع، في وقت تلقي فيه بعض الدول مساعداتها في البحر أو في مناطق غير مأهولة.

وأشار إلى أن المساعدات المصرية تستهدف مناطق يصعب الوصول إليها، في إطار الحرص على تقديم الدعم الفعلي للسكان.

ونبه موسى إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيصدق غدًا على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرامية لاحتلال قطاع غزة بالكامل، واصفًا المرحلة القادمة بأنها خطيرة جدًا.

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