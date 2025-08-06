كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، إحدى المستشفيات التخصصية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ بدء تشغيل المنظومة بالمحافظة وحتى الآن.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المستشفى تمكّنت من إجراء أكثر من 30 ألف عملية جراحية دقيقة في طب وجراحة العيون، وأبرزها جراحات زراعة القرنية والشبكية، الحقن، المياه البيضاء، وغيرها من الجراحات التخصصية الدقيقة، وذلك بنسب نجاح عالمية



وأضاف أن العيادات الخارجية بالمستشفى قدمت أكثر من 500 ألف خدمة طبية عبر 10 عيادات تخصصية تغطي فروع العيون الدقيقة (الرمد العام، الشبكية، الحول، المياه البيضاء، القرنية، الجلوكوما، الليزر، التجميل)، إضافة إلى تخصصي الباطنة والتخدير، بما يعكس تكامل منظومة الرعاية الطبية داخل المنشأة، فيما استقبلت المستشفى أكثر من 96 ألف حالة طوارئ تم التعامل معها بكفاءة وسرعة استجابة، إلى جانب إجراء عدد كبير من الفحوصات والتحاليل الطبية والأشعة المتقدمة، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.



وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن المستشفى كانت سبّاقة في تقديم مبادرات مبتكرة، حيث أطلقت أول خدمة للكشف المنزلي على مرضى الجلوكوما غير القادرين على الحركة، مع توصيل العلاج حتى منازلهم، وذلك ضمن مبادرة "احذر السارق الصامت"، التي تهدف للكشف المبكر عن الجلوكوما باعتبارها أحد أخطر أمراض العيون التي قد تتسبب في فقدان البصر دون أعراض واضحة.



ولفت الدكتور أحمد السبكي أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد أول مستشفى تخصصي تابع للهيئة حاصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراءGGHH، باعتبارها من المنشآت الصحية الصديقة للبيئة، والتي تتبنى ممارسات مستدامة في تقديم الرعاية، تماشيًا مع التوجه الوطني نحو الاستدامة البيئية في القطاع الصحي.



وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد يُعد نموذجًا متكاملًا للرعاية التخصصية، من حيث البنية التحتية المتقدمة، الكوادر المؤهلة، التكامل في التخصصات، والخدمات الذكية بما يعكس توجه الهيئة نحو تقديم خدمة صحية ذات جودة، ومستدامة، تُلبّي احتياجات المواطنين وتُعزز أهداف التغطية الصحية الشاملة ورؤية مصر 2030.







