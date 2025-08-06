شروط النجاح في انتخابات "الشيوخ" لمقاعد القائمة والفردي

كتب- نشأت علي:

أعلنت اللجان القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ حصرًا أوليًّا لنتائج فرز أصوات الناخبين، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية يوم الإثنين 12 أغسطس.

ويرصد "مصراوي" شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا لما حدده قانون مجلس الشيوخ، والذي نصت عليه المادة 25 من القانون، والتي جاءت على النحو التالي:

تنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المُخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المُخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

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