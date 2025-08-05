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سحب وشبورة مائية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم

01:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

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