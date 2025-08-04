إعلان تحريري:

حققت الخطوط السعودية معدلات تشغيلية متنامية من واقع تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول من عام 2025 والذي أشار إلى نقل أكثر من 17,5 مليون ضيف بزيادة 7,2% عن الفترة ذاتها من عام 2024؛ فيما سيّرت أكثر من 100 ألف رحلة تمثل الرحلات المجدولة والإضافية عبر شبكة رحلاتها الممتدة لأربع قارات بزيادة 4%، بينما تم تسجيل أكثر من 293,5 ألف ساعة طيران، وحققت نسبة 89.6% في المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات، والجدير بالذكر أن "السعودية" تصدّرت قائمة شركات الطيران عالميًا في مواعيد انضباط الرحلات خلال شهري مارس ويونيو من عام 2025، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن منصة Cirium المتخصصة في رصد عمليات وأداء شركات الطيران والمطارات.

وفي التفاصيل، فقد واصلت "السعودية" مساعيها لجلب العالم بالمملكة حيث حققت نمواً قدره 5% في عدد الضيوف المنقولين دولياً حيث بلغ عددهم أكثر من 9,6 مليون ضيف في الوقت الذي تم تشغيل ما يزيد على 43,7 ألف رحلة بزيادة 3%، كما حققت نمواً قدره 10% في عدد الضيوف المنقولين داخلياً بإجمالي 7,9 مليون ضيف كما تم تسيير أكثر من 56,4 ألف رحلة.

ويعكس تحقيق المعدلات المميزة حجم الجهود المبذولة من الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات "السعودية" وخاصةً ما يتعلق منها بالجانب التشغيلي سواءً في مرحلة التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة والتقييم، ويضاف إلى ذلك الاستثمار الأمثل في أحدث الأنظمة الرقمية التي تساهم في رفع الجودة والكفاءة التشغيلية وبما يثري تجربة الضيوف.

وقد عزز أسطول "السعودية" البالغ 148 طائرة التقدم والتطور في النمط التشغيلي، فيما ستساهم صفقات الطائرات الجديدة والبالغة 117 طائرة والتي ستصل خلال السنوات القليلة القادمة؛ في زيادة الرحلات وضخ المزيد من السعة المقعدية للوجهات الحالية والتي تصل إلى أكثر من مائة وجهة إلى جانب الوصول إلى وجهات دولية جديدة لربط العالم بالمملكة والمساهمة في تمكين العديد من المستهدفات الوطنية لخدمة قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والحج والعمرة.

وتعد الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية؛ تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط؛ واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، ويضم 148 طائرة تطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com.