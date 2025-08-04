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رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ: نستكمل مسيرة الوطن

11:24 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (1)
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كتب- عمر صبري:

أدلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا ومسئولية مشتركة في بناء مستقبل الدولة المصرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، عقب الإدلاء بصوته، أن حرصه على المشاركة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان يعكس إيمانه العميق بأهمية هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يُعد ركيزة أساسية في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسيرة التنمية، ويلعب دورًا محوريًا في إثراء الحياة التشريعية بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

ودعا رئيس جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات، انطلاقًا من الحس الوطني والانتماء، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع أبنائها لمواصلة التنمية واستكمال مسيرة البناء والتحديث.

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