إعلان

بـ 334 لجنة.. "تعليم القاهرة" تعلن جاهزيتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

03:00 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

''تعليم القاهرة'' تعلن جاهزيتها لانتخابات مجلس الش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سماح إبراهيم، مدير المديرية، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025/2024، والمقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس الجاري، حيث تم تخصيص 334 مدرسة بمختلف أنحاء المحافظة لتكون مقارًا للجان الانتخابية.

بيئة آمنة ومجهزة لخدمة الناخبين

وأكدت سماح إبراهيم أن المدارس المخصصة كمقار انتخابية تم تجهيزها على أعلى مستوى، حيث شملت الاستعدادات أعمال النظافة الشاملة، وتجهيز الفصول، ورفع العلم المصري على جميع المدارس، بالإضافة إلى إقامة شوادر أمام المقار لتنظيم دخول الناخبين وتيسير عملية الإدلاء بالأصوات.

كما تم توفير كراسي متحركة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى اللجان، فضلًا عن إزالة أي ملصقات أو لوحات من على جدران المدارس المخصصة للعملية الانتخابية، بما يضمن بيئة محايدة وآمنة للناخبين.

غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية

وأشارت مدير المديرية إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا ومستمرًا مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، إلى جانب الانعقاد الدائم لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو عقبات قد تواجه سير العملية الانتخابية، كما شددت على تواجد مديري عموم الإدارات التعليمية في محيط اللجان طوال يومي الانتخابات، لضمان انسيابية العمل وتذليل أي عقبات محتملة.

دعوة للمشاركة الفعالة

و دعت سماح إبراهيم كافة العاملين بالتربية والتعليم، من قيادات ومعلمين وإداريين، إلى المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدة أن التصويت في الانتخابات يُعد واجبًا وطنيًا له دور حيوي في رسم ملامح الحاضر والمستقبل.

قاهرة

اقرأ أيضًا:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025.. تعرف على التفاصيل

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 علمي وأدبي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية التربية والتعليم سماح إبراهيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة