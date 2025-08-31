كتب- حسن مرسي:

كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الخطة الجديدة لاستبدال وحدات الإيجار القديم، مؤكدة أن التطبيق الفعلي سينطلق بدءاً من يوم الغد.

وقالت عبدالحميد خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "سيتم تطبيق زيادة القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهاً كإيجار مبدئي خلال الفترة الانتقالية"، مشيرة إلى أن هذه القيمة ستظل سارية حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الإيجارية النهائية بمختلف المناطق.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق: "الدولة وضعت شرطاً أساسياً لمستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وهو التنازل عن وحداتهم المؤجرة بنظام الإيجار القديم"، مؤكدة أن هذا الشرط يأتي في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابعت: "سندرس جميع الطلبات التي ترد من المستأجرين على المنصة الإلكترونية"، مشيرة إلى أن "الدولة ملتزمة بتقديم الوحدات قبل انتهاء فترة الـ7 سنوات المحددة".

وأوضحت عبدالحميد أن منصة التقديم الإلكترونية ستكون جاهزة من أول أكتوبر المقبل، وسيستمر التسجيل لمدة 3 أشهر، لافتة إلى أن الصندوق سيراعي الفئات التي لا تستطيع التعامل تكنولوجياً من خلال إدخال البيانات عبر موظفي البريد المصري.

وأكدت أن هناك أولويات لاستلام الشقق ستُراعى حسب الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة بالإضافة إلى مستويات الدخل، مشيرة إلى وجود ربط إلكتروني مع جميع جهات الدولة للتحقق من تلك البيانات.

وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق: "مش عايزين حد يقلق، أي مستأجر هيلاقي شقة مناسبة له بعد انتهاء التقديم على المنصة والحصر، وكل الخيارات متاحة"، مؤكدة أن الوحدات المعروضة ستشمل أنماطاً مختلفة داخل المحافظات بالإضافة إلى المدن الجديدة.