وزير الثقافة يفتتح المعرض السنوي لفصول الرسم بمركز تنمية المواهب

كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، مساء الأحد 31 أغسطس 2025، المعرض السنوي العاشر لفصول الرسم بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والذي يُقام بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف والمعارض، تحت عنوان "في رحاب متحف الفن المصري الحديث".

أقيم المعرض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بالأوبرا، بحضور الفنان التشكيلي محمد طلعت، مستشار وزير الثقافة للفنون التشكيلية والبصرية، إلى جانب نخبة من الفنانين والنقاد التشكيليين ومحبي الفنون.

وأكد وزير الثقافة أن رعاية مواهب النشء والشباب تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء أجيال جديدة قادرة على الإبداع والمنافسة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعكس ثمرة التدريب والتأهيل الذي تقدمه دار الأوبرا عبر مركز تنمية المواهب، ويبرهن على قدرة الدارسين على استلهام روح الرواد بأسلوب عصري مبتكر، مما يعزز الأمل في مستقبل مشرق للفنون التشكيلية المصرية.

وأوضح أن الأعمال المعروضة تكشف عن مواهب متفردة وجهود كبيرة في التدريب والإبداع، مشددًا على استمرار الوزارة في توفير برامج تعليمية وتدريبية متقدمة لصقل مهارات الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الفنية.

ويضم المعرض أكثر من 100 عمل فني متنوع في الأحجام والخامات، أبدعها 75 مشاركًا من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية. وقد قام كل دارس باختيار لوحة من مقتنيات متحف الفن المصري الحديث لاستنساخها بأسلوبه الخاص، بعد دراسة أسلوب الفنان والتعرف على مشواره وإسهاماته الفنية، ومن بينهم: عبد الهادي الجزار، أحمد صبري، راغب عياد وغيرهم من رواد الحركة التشكيلية المصرية.

وتأتي هذه التجربة لتجسد تواصلًا فنيًا وثقافيًا بين الأجيال، وتعكس قيمة نبيلة في إحياء تراث الرواد وربطه بإبداعات الشباب المعاصرة.

يُقام المعرض تحت إشراف فني للدكتور محمد عبد الستار، وبتدريب وإشراف الدكتور إيهاب كشكوشة، ويستمر حتى الأربعاء 3 سبتمبر 2025.