كتب- محمد نصار:

ينطلق منتدى مصر للإعلام في نسخته الثالثة، تحت شعار "2030.. من سيستمر؟"، يومي 8 و9 نوفمبر المقبل بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة العربية والعالم.

وأكدت إدارة المنتدى، في بيان اليوم، أن دورة هذا العام ستكون استثنائية على مختلف المستويات، حيث تسعى إلى رسم خارطة طريق لمستقبل الإعلام في ظل المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، والتي باتت قوة محركة تعيد تشكيل الصناعة وتفرض على المؤسسات الإعلامية البحث عن آليات جديدة للتطوير والاستمرارية.

يشارك في فعاليات المنتدى نخبة من أبرز صناع الإعلام محليًا وإقليميًا ودوليًا، إلى جانب شخصيات عامة وقيادات بارزة، لعرض خبراتهم وتجاربهم ومناقشة مستقبل الإعلام على مستوى الأفراد والمؤسسات.

ويُعقد "منتدى مصر للإعلام 2025"، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين، الذين سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

فئات التسجيل

أوضحت إدارة المنتدى، أن باب التسجيل مفتوح حتى 30 أكتوبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن ثلاث فئات رئيسية:

- الفئة الأولى: الصحفيون والإعلاميون من مصر بمختلف تخصصاتهم، الأكاديميون والباحثون، المتحدثون الرسميون والمستشارون الإعلاميون للوزارات والهيئات العامة، إضافة إلى طلاب كليات وأقسام الإعلام في مصر والوطن العربي والعالم.

- الفئة الثانية: الصحفيون والإعلاميون غير المصريين بمختلف فئاتهم، إلى جانب الأكاديميين والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في المؤسسات العامة غير المصرية.

- الفئة الثالثة: مسؤولو التواصل والعلاقات العامة، والخبراء والعاملون في مجالات التسويق والإعلان والدعاية في الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة من المصريين وغير المصريين.

لمزيد من التفاصيل والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

