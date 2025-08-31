كتب- محمد نصار:

كشفت مصادر تنتمي لعدة جهات حكومية، حقيقة ما يُثار حول مصير مبنى هندسة السكة الحديد المطل على ميدان رمسيس.

كانت أنباء انتشرت خلال الفترة الماضية، عن سعي الحكومة لهدم المبنى بالكامل من أجل تطوير المنطقة، فيما ذهبت أقاويل أخرى إلى تطويره وتحويله إلى فندق سياحي.

وأكدت المصادر الحكومية، أن المبنى يدخل ضمن مخطط التطوير لمنطقة ميدان رمسيس ومحيط محطة مصر برمسيس.

وقالت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، إن ما يُثار حول تحويل المبنى إلى فندق أو الإبقاء عليه للاستفادة منه، غير صحيح، لعدة أسباب منها عدم تناسب موقع المبنى مع إقامة نشاط فندقي كما يتردد.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن المرجح هدم المبنى من أجل أعمال توسعة الميدان وكوبري 6 أكتوبر.

وأشارت المصادر، إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الأمر، وليس محافظة القاهرة، أو هيئة السكك الحديدية، ورغم أن السكة الحديد لها الولاية على المبنى إلا أنها لا يمكن أن تُعارض أي قرار من جهات أعلى بشأن استغلاله أو هدمه.

وبينت المصادر، أنه تم إخلاء المبنى من الموظفين، بجانب إخلاء جميع المحال التجارية التي كانت تستغل الدور الأرضي من المبنى.

وقال 3 من شهود العيان من البائعين المتواجدين بجانب المبنى، إنه قبل أكثر من 3 أشهر تقريبًا، تم إبلاغ مستأجري المحلات بالإخلاء ومنحهم مهلة لنقل ممتلكاتهم التي توجد داخل المحلات، مع قطع الكهرباء عنهم.

وأضاف شهود العيان، في تصريحات إلى مصراوي، أن مصير مستأجري المحلات غير واضح، فيتردد أنه سيتم نقلهم إلى أماكن أخرى قريبة من موقعهم الحالي، فيما يردد البعض أن بعض العقود الإيجارية للمحلات كانت قد انتهت بالفعل، فيما كانت أخرى مستمرة، وأن البعض منهم يمتلك أماكن بديلة بالفعل.

