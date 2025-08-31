إعلان

كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمركز العياط بالجيزة

11:53 ص الأحد 31 أغسطس 2025

كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي - ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطره 1000 مم عند مدخل طريق طهما المساندة بمركز العياط.

وأوضحت الشركة أنه تم على الفور الدفع بفرق فنية ومعدات وشفاطات للسيطرة على الموقف، والعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الكسر تسبب في انقطاع المياه عن عدة مناطق هي: غرب مدينة العياط، طهما، الناصرية، القطوري، وبرنشت. مشيرة إلى أنه جارٍ حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه المتجمعة.

وأكدت الشركة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات المواطنين في المناطق المتأثرة لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة الخدمة بشكل طبيعي.
كسر مفاجئ بخط مياه محافظة الجيزة
