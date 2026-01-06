إعلان

رئيسة القومي للمرأة تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نور العمروسي

10:49 م 06/01/2026

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

كتبت: نور العمروسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكدت رئيسة المجلس أن هذه المناسبة المباركة تجسد معاني المحبة والسلام وتعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مشددة على أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك نسيجها الوطني ووحدة شعبها وتلاحمه في مواجهة التحديات.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن تمنياتها بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من الأمن والإستقرار وأن تظل قيم المواطنة والتسامح راسخة في ظل قيادة سياسية حكيمة تؤمن بالتنوع وتدعمه باعتباره مصدر قوة للوطن.

المجلس القومي للمرأة أمل عمار البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد

