خلال قداس عيد الميلاد.. الرئيس السيسي يكشف عن وصيته للمصريين (فيديو)

كتب - أحمد جمعة:

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه عدد من الرسائل إلى المصريين، في كلمته التي ألقاها خلال زيارته إلى كاتدرائية "ميلاد المسيح" مساء الثلاثاء؛ لتقديم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي: "أحمد ربنا إن إحنا منذ عام 2015، وإحنا بنيجي نحتفل مع بعضنا بالعيد".

وأضاف: "أهنئ قداسة البابا وأهنئ الكنيسة وكل المواطنين سواءًَ أهالينا المسيحيين والمصريين وكل الناس في العالم.. كل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا".

ووجه الرئيس حديثه للمصريين قائلًا: "بقول للمصريين، اوعوا تقلقوا أبداً، بس بشرط، خليكم دايماً مع بعض، واوعى حد يحاول أبداً يخلينا نختلف، أو حتى نأذي نفسنا وبلدنا.. دي وصيتي ليكم.. لينا كلنا".

وأكمل: "أي مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى بتتحل، بس تفضل مصر بخير وسلام، وشعبها بخير وسلام".

وأشار الرئيس السيسي إلى حرصه على الحضور للكنيسة يوم قداس عيد الميلاد للتهنئة بالعيد، مضيفا: "في 2015 كان أول مرة أتشرف بالزيارة وأحتفل وأشوف المحبة اللي بينا، وفي الفترة من 2015 للنهاردة، حصل حاجات كتير وأحداث كتير وأيام صعبة كتير.. لكن كل مرة بقول إن كل ما يكون شعب مصر كلنا مع بعض، بنحب بعض، بنخاف على بعض، بنحترم بعض، وما نسمحش لأنفسنا أبداً إن إحنا علاقتنا كشعب مصر بلا أي تمييز، تفضل علاقة طيبة، ونحافظ عليها ونطورها ونعززها".

وأضاف: "هو ده الرصيد اللي إحنا لازم نخلي بالنا منه.. ونحافظ عليه.. وما نديش فرصة لحد أبداً.. إن يتدخل بينا".

وأكد الرئيس السيسي على مكانة قداسة البابا تواضروس الثاني قائلاً: "قداسة البابا له تقدير خاص في نفسي، واحترام شديد جداً لشخصه العظيم".