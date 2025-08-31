متى تتوقف المكالمات الترويجية المزعجة؟.. اتصالات البرلمان توضح

كتب- حسن مرسي:

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن جهود الحكومة في مواجهة المكالمات الترويجية المزعجة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر" أشار بدوي إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية يمنح المواطنين الحق في حماية أنفسهم من أي جهة غير مرغوب فيها.

وأوضح أن الحل السريع والفعال لوقف المكالمات المزعجة هو الاتصال بالخط الساخن 155 وتقديم شكوى رسمية ضد الرقم الذي يزعجهم.

وأكد أنه بعد تقديم الشكوى، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحظر الرقم فورًا.

وأكد رئيس اللجنة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذ بالفعل إجراءات صارمة ضد الشركات والأفراد الذين يقومون بمكالمات ترويجية غير مرخصة، مما أدى إلى حظر عدد كبير من هذه الأرقام.

وأضاف أن الشركات المرخصة هي وحدها التي يحق لها القيام بهذا النوع من المكالمات، أما الأرقام غير المرخصة فيتم حظرها بشكل نهائي لحماية خصوصية المواطنين.

وفي سياق متصل، لفت بدوي إلى أن جهود الحكومة لم تقتصر على ذلك، بل امتدت لحل مشاكل أخرى تواجه السياح والمصريين المقيمين في الخارج.

وأشار إلى أنه تم حل مشكلة عدم تفعيل شرائح الهاتف المحمول الخاصة بهم عند عودتهم إلى مصر، حيث أصبح بإمكانهم الآن تفعيل خطوطهم لمدة تصل إلى 3 أشهر، مع وجود جهود حالية لزيادة هذه المدة إلى ستة أشهر أو سنة كاملة.