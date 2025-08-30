كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، توسعات محطة معالجة صرف صحي نهطاي بمركز زفتى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ومن المخطط زيادتها إلى 15 ألف متر مكعب يوميًا، بما يتيح تقديم خدمات الصرف الصحي لـ9 قرى هي: دمنهور الوحش، سنبو الكبرى، كفر نواي، كفر شاهين، حنون، كفر غازي، كفر شمارة، كفر سنبو، وكفر إسماعيل، ليستفيد منها نحو 100 ألف نسمة.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح من مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي حول مكونات المشروع، والتي تضم: محطات الرفع، شبكات الانحدار بطول 134 كيلومترًا، وخطوط الطرد بطول 23.5 كيلومترًا. وأوضحوا أنه تم الانتهاء من الأعمال الأساسية للمحطة وجارٍ الإعداد للتسليم الابتدائي.

وتشمل أعمال التوسعات: المدخل والمصافي، أحواض الترسيب الابتدائي والنهائي، أحواض التهوية، غرف التوزيع، محطة رفع الحمأة الابتدائية، محطات رفع الحمأة المعادة والزائدة، إضافة إلى مباني الكهرباء والتوليد والكلور، وأحواض تركيز وتجفيف الحمأة وحوض التلامس.



اقرأ أيضًا:

موعد الحجز الإلكتروني لشقق ديارنا وسكن مصر وجنة والإسكان الحر





سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي





بمقدم 25 أو50 ألف جنيه.. أماكن شقق سكن لكل المصريين7



