كتب- محمد نصار:

قاتلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن وزارة البيئة تواصل استعداداتها المكثفة لموسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بـ"السحابة السوداء"، عبر إحكام السيطرة على جميع مصادر التلوث خلال فصلي الخريف والشتاء، نظرًا لزيادة فترات السكون الجوي التي تتسبب في تركّز الملوثات بالغلاف الجوي.

وأوضحت الوزيرة، في بيان السبت، أن فروع وزارة البيئة بالمحافظات نفذت نحو 357 نشاطًا توعويًا وإعلاميًا شملت ندوات ولقاءات واجتماعات وحملات، استهدفت رفع الوعي بمخاطر حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية، مع توضيح سبل الاستفادة الاقتصادية منها، وتيسير التواصل مع متعهدي جمع وكبس وفرم القش.

وكشفت منال عوض، أن الوزارة تلقت 209 طلبات لفتح مواقع لتجميع قش الأرز، و147 طلبًا لتأجير المعدات، فيما بلغ عدد محاور عمل المنظومة 70 محورًا موزعة على المحافظات.

وشددت الوزيرة، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتفتيش الدوري على مصادر التلوث المختلفة، خاصة مكامير الفحم، مع إزالة المكامير العشوائية ومقالب القمامة والتراكمات على الطرق، لمنع الحرق المكشوف للمخلفات.

ووجهت بأهمية تعزيز الجهود للحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكذلك الانبعاثات الصناعية من المنشآت الكبرى والمتوسطة والصغرى بالتعاون مع وزارة الصناعة، بما يسهم في تحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة.

اقرأ أيضًا:

أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد تخفيض الفائدة 2%.. هل تنخفض أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق؟