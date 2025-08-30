"مدبولي" يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعات السيارات الكهربائية

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً مع "تساي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين الصينية، بحضور السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

في بداية اللقاء، رحّب المسؤول الصيني برئيس الوزراء، معربًا عن تقديره لمشاركة مصر في القمة، ومؤكدًا عمق العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا متواصلًا تحت قيادة البلدين.

وأشار إلى أن العام المقبل سيشهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، بما يتيح فرصة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الشكر للحكومة الصينية على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مشاركة مصر في القمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما استعرض مدبولي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا حرص مصر على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مجددًا دعم مصر لمبدأ "الصين الواحدة" ووحدة أراضيها.

وأكد رئيس الوزراء، أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، معربًا عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات التشييد والبناء، والنقل، والصناعة.

كما دعا "مدبولي"، الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجالات تحلية المياه، وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشاد "مدبولي"، بنجاح التجربة التنموية الصينية في القضاء على الفقر، مشيرًا إلى ما حققته مصر من خطوات مماثلة عبر تطوير المناطق غير الآمنة، وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

من جانبه، أكد "تساي شي" أن القيادة السياسية في البلدين متوافقة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" في مصر كنموذج للشراكة المثمرة.

وأعرب عن دعم بلاده للاستثمار في مجال السيارات الكهربائية، وتوسيع التعاون في تحلية المياه، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية الشاملة.

كما جدّد المسؤول الصيني تطابق الموقفين المصري والصيني تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعمه لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، ومساندة جهود مصر في استضافة مؤتمر إعادة إعمار القطاع.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرص مصر على تعزيز الزيارات المتبادلة وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مشيدًا بالموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، وأعقب اللقاء مأدبة غداء رسمية شهدت تبادل وجهات النظر حول جهود التنمية في كلا البلدين.

