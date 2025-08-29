كتب- محمد شاكر:

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، عدم صحة الأنباء التي تداولها بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حول التجديد للدكتورة رانيا يحيى كمدير لأكاديمية روما.

وأشارت المصادر إلى وجود اتجاه لإصدار قرار بتسيير أعمال لرانيا يحيى بالأكاديمية لحين اختيار مدير جديد، خلال الفترة المقبلة، وذلك بطلب من سفارة مصر في روما تجنبا لوجود فراغ إداري بالأكاديمية.

ولفتت المصادر إلى أن هذا القرار المزمع إصداره يختلف بشكل جذري عن التجديد لها كمدير للأكاديمية لمدة عام جديد.

وكان وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، قد أصدر قرارًا في العام الماضي، تحديدًا في 24 أغسطس 2024، بتكليف الدكتورة رانيا يحيى، للعمل مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

ورانيا يحيى، هي عميدة المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون السابق، عضو المجلس القومي للمرأة، أستاذة ورئيسة قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، نائب مقرر لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، عازفة فلوت بأوركسترا أوبرا القاهرة.

نالت الدكتورة رانيا يحيى العديد من الجوائز وشهادات التقدير في عدد من المسابقات والمهرجانات، كان آخرها جائزة الدولة للتفوق، ومثلت مصر في كثير من المحافل الدولية من مؤتمرات ومسابقات ومهرجانات.

