الرئيس الإندونيسي يدعو للتحقيق في مقتل شاب دهسا خلال احتجاج طلابي

جاكرتا- (أ ش أ)

دعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى إجراء تحقيق في مقتل عامل توصيل طلبات دهسا بواسطة عربة مصفحة تابعة للشرطة خلال احتجاج طلابي وقع أمس بالعاصمة جاكرتا.

وأعرب سوبيانتو - حسبما ذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم /الجمعة/ - عن حزنه وقلقه إزاء مقتل الشاب البالغ من العمر 21 عاما، مضيفا أن الحكومة ستتكفل بإعالة أسرته.

كما أعرب الرئيس الإندونيسي - في رسالة بالفيديو نُشرت اليوم - عن صدمته وخيبة أمله إزاء الإجراءات المفرطة لقوات الشرطة، داعيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء والثقة في الحكومة.

كان المتظاهرون يحتجون ضد عدة قضايا من بينها رواتب نواب البرلمان وتمويل قطاع التعليم والبرنامج الحكومي للوجبات المدرسية.

ولقي الشاب مصرعه إثر وقوع اشتباكات عنيفة خارج مبنى البرلمان أمس. ووفقا لتقارير، فإن الشاب لم يكن مشاركا في الاحتجاج ولكنه كان يقوم بإيصال بعض الطلبات في هذا الوقت.