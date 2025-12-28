وزير الإسكان: بدء المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية

قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن منصة مصر العقارية تمثل الذراع الرقمي لوزارة الإسكان في عرض وترويج العقارات وتنظيم التعاملات العقارية إلكترونيًا، إلى جانب تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، بما يسهم في إحكام الرقابة على السوق العقاري وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

وأشار إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف، تحقيق عدة محاور رئيسية، من بينها تنظيم السوق العقاري من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتوسيع نطاق الوصول أمام المواطنين والمستثمرين لإتاحة عقارات موثوقة، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الترويج والتسويق للعقارات.

وأوضح أن المنصة تتيح أيضًا تسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، بما يضمن حماية المتعاملين في السوق، وضبط معاملات السماسرة، إلى جانب توفير برامج التدريب اللازمة لهم ومنح تراخيص مزاولة المهنة وفق ضوابط واضحة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منصة مصر العقارية تم إطلاقها بالفعل، وبدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر المنصة، بواقع 25 ألفًا و20 وحدة سكنية، على أن يتم استكمال باقي مراحل الطرح تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان أن الهدف النهائي هو إتاحة جميع الطروحات التابعة للوزارة عبر منصة مصر العقارية، بما في ذلك مبادرات «تصدير العقار»، وطرح 400 ألف وحدة، ومبادرة «بيتك في مصر»، وغيرها من المشروعات، لضمان الشفافية الكاملة وتسهيل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بسهولة ويسر.

كما استعرض الدكتور شريف الشربيني، جهود وزارة الإسكان في تطوير عدد من المناطق الحيوية بوسط القاهرة، معلنا الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الأزبكية، مع التخطيط لافتتاحها رسميًا خلال شهر مارس المقبل، ضمن خطة شاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية.

وأشار الشربيني إلى مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، مؤكدًا أن الوزارة تنفذ مخططًا متكاملًا لتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات بالكامل، لما لها من قيمة تاريخية وسياحية كبيرة.

وأكد وزير الإسكان، وجود عجز فندقي في تلك المنطقة، ويتم العمل حاليًا على معالجته من خلال تحديد المناطق القابلة للاستغلال وإقامة مشروعات فندقية وخدمية تدعم النشاط السياحي.