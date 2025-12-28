إعلان

إسكان الشيوخ تواجه الحكومة بمشكلات ملف التصالح في مخالفات البناء

كتب : نشأت علي

04:30 م 28/12/2025

مجلس الشيوخ

شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ مواجهة قادها وكيل اللجنة البرلمانية ضد سياسات وزارة الإسكان.

في بداية الجلسة، اتهم النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بقيامها بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية معها رغم أنها معنية بتطبيق القانون.

وقال النائب أكمل فاروق: الأرقام الهزيلة للتصالح جعلت هناك مد لفترة التصالح من جانب رئيس مجلس الوزراء، ويقال إن المتسبب فيها وزارة الإسكان بسبب اللائحة التنفيذية.

وتساءل وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: قرار رئيس الوزراء الذي خول لوزير الإسكان إدراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمعادي، لم يوضح المعايير التي يتم فيها الحذف والإضافة.

وقال النائب أكمل فاروق: القرار حينما صدر قسم المناطق منها منطقة (أ) والتي لا يجوز إخراجها من الطابع المعماري المميز، ولكن صدر القرار 285 لسنة 2024 من جانب وزير الإسكان تضمن في مادته الأولى حذف فيلا في سرايات المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المتميز وهذه الفيلا كان مخصصها الرئيس جمال عبد الناصر للجالية السودانية.

مجلس الشيوخ إسكان الشيوخ مخالفات البناء

