سحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

04:00 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
كتب-عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية، شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية شبورة مائية القاهرة الكبرى الأرصاد
