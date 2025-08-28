إعلان

التنمية المحلية: رصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالوراق وإزالة الأدوار المخالفة

06:31 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    التنمية المحلية رصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالوراق وإزالة الأدوار المخالفة (3)
  • عرض 3 صورة
    التنمية المحلية رصد مخالفة عقار لرخصة البناء بالوراق وإزالة الأدوار المخالفة (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة عقار لرخصة البناء مكون من أرضي وثمانية أدوار بنطاق حي الوراق بمحافظة الجيزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمتابعة أعمال إزالة الطوابق المخالفة للترخيص مع محافظة الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما أوضحت د. منال عوض أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد للتصدي لظاهرة البناء المخالف، وأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع يوميًا جميع المحافظات من خلال المركز لرصد أي مخالفات بالتنسيق مع المحافظات، والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مخالفة عقار لرخصة البناء البناء المخالف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

المركزي: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية في 2025
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة