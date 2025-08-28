كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية برصد مخالفة عقار لرخصة البناء مكون من أرضي وثمانية أدوار بنطاق حي الوراق بمحافظة الجيزة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمتابعة أعمال إزالة الطوابق المخالفة للترخيص مع محافظة الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما أوضحت د. منال عوض أن الوزارة رفعت حالة الاستعداد للتصدي لظاهرة البناء المخالف، وأن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع يوميًا جميع المحافظات من خلال المركز لرصد أي مخالفات بالتنسيق مع المحافظات، والتصدي بكل حزم لجميع المخالفات.