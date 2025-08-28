كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مدبولي: تصور شامل لزيادة المساحات الخضراء بالقاهرة الكبرى - تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل لزيادة المساحات الخضراء على مستوى القاهرة الكبرى، والتي تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، مشددًا على البدء في تنفيذ هذه الخطة بشكل فوري.

مدبولي وسلام يبحثان تعزيز التعاون ودعم استقرار لبنان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة مساء اليوم مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

مجلس الوزراء يوافق على تغيير مسمى كلية علوم البحار بالغردقة إلى "كلية العلوم"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتغيير مُسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة ليُصبح "كلية العلوم"، على أن يتضمن برنامجًا متخصصًا في علوم البحار.

ضم مصابين ومتوفين جدد لصندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إضافة 10 من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7 إبريل 1994 حتى 14 أغسطس 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

خاص| "لجنة علمية وتحقيق".. تحرك في نقابة الأطباء بشأن واقعة "تكميم معدة طفلة"

كشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء، عن اتخاذ عدد من الإجراءات حيال واقعة الفيديو المتداول لطفلة (9 سنوات) أثناء تحضيرها لإجراء عملية "تكميم معدة" والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جديدة في قانون المرور.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

هل تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات؟.. مدبولي يُوضح

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال بشأن احتمالية طرح الحكومة لمشروع قانون يخص حرية تداول المعلومات.

أول رد لرئيس الوزراء على انتقاد مستوى الخدمات بمطار برج العرب

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول الانتقادات الأخيرة لمطار برج العرب وخطة الحكومة لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المطار خضع لتطوير كبير مؤخرًا، ولا توجد شكاوى بشأن البنية الأساسية له.

تأكيدًا لمصراوي.. حركة تنقلات جديدة لنواب ومسؤولي حي الهرم - مستند

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرارين رقمي 1332 و1333 لسنة 2025 بشأن حركة تنقلات وتكليفات بين نواب ومسؤولي حي الهرم، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

