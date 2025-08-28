إعلان

وزير الصحة يكلف وكيل الوزارة بالفيوم رئيسًا لإدارة "الصحة النفسية"

05:00 ص الخميس 28 أغسطس 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قرارا بندب الطبيب أيمن محمد عباس للعمل بالإدارة المركزية للصحة النفسية.

وكلف وزير الصحة، "عباس" بتسيير أعمال الإدارة لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة أي الأجلين أقرب.

وقبل شهر واحد، أصدر وزير الصحة والسكان قرارًا بتكليف الدكتور أيمن محمد عباس مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم، في إطار حركة التغييرات القيادية داخل الوزارة.

الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء وزير الصحة الطبيب أيمن محمد عباس الفيوم
