غرفة عمليات "حماة الوطن" تتابع التصويت بجولة إعادة انتخابات "الشيوخ"

11:39 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

بدأت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، أعمالها لمتابعة عمليات التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستمر اليوم وغدًا الخميس.

وتتابع غرفة عمليات حزب حماة الوطن، حسب بيان لها اليوم الأربعاء، عمليات التصويت من خلال غرفة عمليات الحزب، وهاني العتال، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين أمانة الإعلام المركزية، والعميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والمهندس كريم إمام، أمين الشباب، والمحاسب محمد الحداد، أمين العمال.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن انتظام عمليات التصويت في الدوائر الانتخابية التي تجري فيها جولة الإعادة، منذ بداية فتح لجان الاقتراع.

وأشارت غرفة عمليات الحزب إلى أن هناك حرصًا من المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ، من خلال التوجه منذ بداية عمليات التصويت.

وأشادت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وما تقوم به من جهود لنجاح الاستحقاق الانتخابي.

يُشار إلى أن هناك اثنين من مرشحي "حماة الوطن"، يخوضان جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وهم مجدي زايد بمحافظة الإسماعيلية، وعبد الحكم الجبالي، بمحافظة الوادي الجديد.

حزب حماة الوطن إعادة انتخابات الشيوخ انتخابات الشيوخ 2025
