بيان من "الوطنية للإعلام" بشأن أزمة "لجنة الدراما".. تحقيق وترشيحات

كتب- عمرو صالح:

نفت الهيئة الوطنية للإعلام ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل لجنة دراما جديدة بالإذاعة تضم الكاتب حسام عقل وآخرين، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحالة المسؤولين في الإذاعة ولجنة الدراما للتحقيق؛ للتأكد من وجود مخالفات تتعلق بعقد اجتماعات أو إصدار بيانات مخالفة لقواعد العمل داخل الهيئة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي مسؤول يثبت ارتكابه تجاوزات.

وأضاف البيان أن الهيئة بصدد البحث عن ترشيحات لمقرر جديد للجنة الدراما، على أن يتم الإعلان عن تشكيلها الجديد خلال الشهر المقبل، بحيث تضم شخصيات ثقافية وإعلامية بارزة ورموزًا وطنية معتبرة.

كما أعربت الوطنية للإعلام عن استنكارها لمحاولات استهداف ماسبيرو بافتعال أزمات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن مثل هذه التحركات تهدف إلى عرقلة جهود الإصلاح الجارية وتعطيل رؤية الدولة لإعادة إحياء دور ماسبيرو وتعزيز مكانة القوة الناعمة المصرية.