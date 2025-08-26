وزير الأوقاف يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، سفير اليابان لدى القاهرة السيد فوميو إيواي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تخلل اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر واليابان في مجالات مكافحة التطرف بكل أشكاله، وترسيخ مفهوم الوطن والوطنية والانتماء، وكافة ميادين التعاون المشترك بين البلدين.

بدأ اللقاء بترحيب الوزير بالوفد الياباني، مشيدًا بالعراقة الحضارية للشعبين والبلدين العظيمين، وريادتهما مع حضارات أخرى منذ فجر التاريخ.

وأكد الوزير أهمية مد جسور التعاون الإقليمية والدولية في مجالات نشر ثقافة السلام والتسامح، وتبادل الخبرات في قضايا الحوار الحضاري ومكافحة التطرف، مشيرًا إلى أن رسالة الأديان تقوم على ترسيخ قيم التعايش بين الشعوب.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن إعجابه الشديد بالنقلة الحضارية التي شهدها في مصر قياسًا على ما وجده فيها منذ نحو ٤٠ عامًا، وتبادل أطراف الحديث مع الوزير بشأن بعض قضايا التطرف والتدين الظاهري والتدين القيمي السلوكي، مؤكدًا تطلعه إلى زيادة التعاون المشترك مع مصر في مجالات مكافحة التطرف وتعزيز الحوار بين الثقافات.

