إعلان

رابط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات والمعاهد الفنية بتنسيق 2025

03:05 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

وزارة التعليم العالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

ويمكن حجز اختبارات القدرات 2025 لطلاب الشهادات والمعاهد الفنية عبر الرابط الرسمي اضغط هنا.

تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى، ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.

ولا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

اقرأ أيضًا:

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2025-2026

طقس الثلاثاء.. انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة ونشاط للرياح

الليلة تصل لنصف مليون جنيه.. 20 صورة لأفضل فنادق وأماكن الإقامة في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم العالي المعاهد الفنية طلاب الشهادات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها