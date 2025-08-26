رابط حجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات والمعاهد الفنية بتنسيق 2025

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

ويمكن حجز اختبارات القدرات 2025 لطلاب الشهادات والمعاهد الفنية عبر الرابط الرسمي اضغط هنا.

تُجرى الامتحانات مرة واحدة لكل نوع من القدرات، ولا يسمح بإعادة الاختبار للطلاب الراسبين، سواء بنفس الكلية أو كلية أخرى، ولا يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات لضمان الشفافية.

ولا يعتبر اجتياز الطالب لهذه الاختبارات قبولاً نهائياً بالكلية ولكن يتم الترشيح طبقاً لأسبقية المجموع الكلي والأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الكليات.

وتقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات، بدءًا من يوم الخميس الموافق 28/8/2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 1/9/2025، على أن تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 30/8/2025 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025.

