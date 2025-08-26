إعلان

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

01:39 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، إعلانًا برقم (5) لسنة 2025، بشأن فتح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (E.C.M)، باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد، للعمل ضمن منظومة تشغيل وصيانة قطار المونوريل.

يأتي ذلك في إطار خطط الشركة للتوسع في مشروعات النقل الذكي والمستدام بمصر.

ويكون التقديم في الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، اضغط هنا للتقديم.

أو من خلال مقر الشؤون الإدارية بمبنى حمامات القبة.

ويتم استقبال طلبات التقديم يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا، باستثناء يوم الجمعة.

ويكون التقديم خلال الفترة من 26 أغسطس 2025 وتستمر حتى 4 سبتمبر 2025.

