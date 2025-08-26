إعلان

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"

01:36 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، إنه بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الحدث اليوم»، بشأن ما تضمنته مداخلة عبدالناصر زيدان، في حلقة برنامج «كلام في الكورة» تقديم إسلام علوي، المذاعة يوم ٢١ أغسطس الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

المجلس الأعلى للإعلام قناة الحدث اليوم كلام في الكورة
