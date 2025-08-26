محافظ القاهرة يكشف موعد افتتاح مجمع مواقف رمسيس الجديد

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن العمل يسير على قدم وساق من أجل الانتهاء من مشروع مجمع مواقف رمسيس متعدد الطوابق الجديد.

وأضاف "صابر"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن مشروع المجمع الجديد سيتم افتتاحه خلال شهر أو شهرين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم نقل المواقف العشوائية في ميدان رمسيس ومنطقة السبتية، مجمع المواقف الجديد متعدد الطوابق.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر، أنه سيتم كذلك تخصيص باكيات للباعة الجائلين داخل المجمع الجديد من أجل تسكينهم بها.

وأوضح المحافظ، تقدم أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية في مبنى مجمع المواقف الجديد، استعدادًا لتشغيله في أقرب فرصة.

ولفت إلى أنه يتم تطوير المنطقة المحيطة بالمجمع الجديد، وخاصة نفق شبرا الذي يربط بين وسط المدينة ومناطق الساحل وروض الفرج.

