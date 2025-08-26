كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد توريد مجزرَين متنقلَين مكيفَين ومجهزَين بجميع مشتملاته، بين الوزارة وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التنمية المحلية بضرورة تجهيز عدد ٢ مجزر متنقل مكيف لذبح الماشية التي توجد بمناطق لا يوجد بها مجازر، وكذلك المناطق الحدودية للتعامل مع الماشية التي يتم استيرادها من الخارج؛ بهدف توفير لحوم آمنة لتلبية احتياجات المواطنين .

وقَّع على العقد الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعمرو مصطفى عبده رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفقًا للعقد وبمواصفات (أبعاد ١٢ مترًا وعرض ٢.٤ متر وارتفاع ٤ أمتار)، وكل منهما مجهز بصندوق ذبح دوار ميكانيكي وجلادة وخط تعليق وما يلزمه من معدات رفع ونقل وتداول وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات الفنية في هذا الشأن .

وحضر مراسم التوقيع اللواء مجدي الأبرق، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، وعدد من قيادات شركة "بان للمقاولات".

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح وتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، وبصفة خاصة بالمناطق النائية والحدودية التي لا توجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنةً ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، مشيرةً إلى أن القطاع الحيواني على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة باعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين بما يسهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ووجهت عوض الشركة المنفذة للمجزرين بسرعة التنفيذ والتسليم وفقًا لأفضل المواصفات في هذا الشأن والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من أعمال التنفيذ .

