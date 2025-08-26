إعلان

احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل

11:20 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
  • عرض 19 صورة
    انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

احتشد آلاف المتظاهرين صباح الثلاثاء في شوارع تل أبيب ومفترقات طرق رئيسية في أنحاء البلاد، وأغلقوا عدة محاور مرورية بما في ذلك أيالون ومقاطع من الطرق السريعة، في إطار احتجاجات تُطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

1_1_11zon

وتجمع متظاهرون قبالة منازل عددٍ من الوزراء الإسرائيليين، ورفعوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى وتندد بسياسات الحكومة، في تظاهرات شهدت حضورًا مكثفًا أمام منازل مسؤولين حكوميين ومحاور مرورية استراتيجية، وفقًا لما أوردته صحيفة هآرتس.

2_2_11zon

حمّلت عائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما وصفوه بـ"التضحّي بالأسرى من أجل البقاء على رأس السلطة"، واتهموا الحكومة بأنها تخوض حربًا "دون أهداف واضحة" وأنها تذهب نحو عملية عسكرية قد تودي بحياة أبنائهم.

3_3_11zon

بدورها قالت عيناف تسنغاوكر، والدة أحد الأسرى، إن نتنياهو يعرقل إبرام صفقة تبادل ويضع "عراقيل في وجه الصفقة"، ودعت المواطنين إلى الخروج للتظاهر والتصعيد من أجل الضغط على الحكومة لإبرام اتفاق يضمن الإفراج عن ذويهم.

4_4_11zon

ودعت عائلات الأسرى في وقت سابق من الأسبوع إلى تصعيد الاحتجاجات والتحرّكات بهدف الضغط على الحكومة لإبرام صفقة شاملة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب التي قالت الداتا إنها مستمرة منذ 22 شهرًا. وفقًا لما أوردته بياناتك.

5_5_11zon

ويقول موقع "واي نت" العبري، إن حركة حماس لديها نحو 50 أسيرًا، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين تحتجز إسرائيل أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني داخل سجونها، مع اتهامات في البيانات المرفقة بتعرض بعض المحتجزين للتعذيب والإهمال الطبي. وفقًا لما ورد في المعلومات التي زودتني بها.

6_6_11zon

وانطلقت الاحتجاجات مبكرًا، إذ ذكر نص البيانات أن البداية كانت عند الساعة 06:29 في تل أبيب، كما وضعوا حواجز للطرق منذ الساعة 07:00 في عدد من المحاور، شملت إحراق إطارات ونشروا أعلام ضخمة على الطرق، مع جدول فعاليات يتضمن مواكب ظهرًا ومسيرة إلى "ساحة الأسرى" مساءً تليها مظاهرة رئيسية في الثامنة مساءً.

7_7_11zon

وثّق مراسلو "واي نت" وجود ازدحامات مرورية واسعة وإغلاقات متفرقة على طرق عدة، وتضمنت بيانات التوثيق مشاهد من مراكز الاحتجاج وصورًا من مواقع مثل ياكوم، أيالون، ومفترقات في الشمال والوسط.

8_8_11zon

كما تباينت مواقف الأهالي والمتظاهرين أنفسهم: بعض أقارب المختطفين دعت إلى استمرار التحرك حتى تحقق صفقة شاملة، فيما أعرب آخرون عن رفضهم لتعطيل الحياة اليومية، معتبرين أن الضغط يجب أن يصاحبه تقييم للتأثيرات على الأمن الداخلي. وفقًا لما أوردته المواد التي زوّدتني بها.

9_9_11zon

ومنذ ما يقرب من عامين يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، حتى وصل عدد الشهداء إلى 62,744 شهيدًا و158,259 جريحًا وأكثر من 9,000 مفقود ومئات آلاف نازحين، فضلًا عن وفيات ناجمة عن المجاعة بلغت 300 شخص بينهم 117 طفلًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل وقف الحرب علي غزة تل أبيب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها