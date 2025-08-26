"مدبولي" يتابع تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي صدر مؤخرًا.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ القانون، وذلك في ضوء الأهمية الكبيرة التي يحظى بها، باعتباره خطوة مهمة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن هذا القانون يعكس توجه الدولة نحو التخارج التدريجي من بعض مساهماتها في الشركات، استمرارًا لنهجها الذي تطبقه عبر برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب دور الصندوق السيادي الذي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة المختلفة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التوافق على آليات واضحة ومحددة تضمن سرعة وكفاءة تنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الكبير والمتنوع من الشركات المملوكة للدولة، وما يترتب على ذلك من تشعب مساهماتها واختلاف طبيعة عملها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

