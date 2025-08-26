"الصحة" تبحث تعزيز دور جامعة سوهاج في خفض الولادات القيصرية

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا أوضحت فيه أن الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عقدت اجتماعًا مع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، لبحث سبل تعزيز دور الجامعة في مواجهة القضية السكانية، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية، وتقليل وفيات حديثي الولادة بالمحافظة، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" التي تهدف إلى تنمية الأسرة المصرية وتحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة عبلة الألفي، عن تقديرها للتعاون المثمر مع جامعة سوهاج، وقدمت الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الكبير للمبادرة، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجامعات المختلفة لضمان تكامل الجهود وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا، وخاصة الوسائل طويلة المدى، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

كما أشارت نائب وزير الصحة، إلى أنه يجرى توسيع نطاق تدريب القابلات، حيث بدأ برنامج البورد المصري للقبالة لمدة ثلاث سنوات بالتعاون مع المجلس الدولي للممرضات، بالإضافة إلى إدراج هذا التخصص لأول مرة على مستوى مرحلة البكالوريوس في مصر، داعية الطالبات إلى الالتحاق به لما يوفره من فرص تشغيل متميزة في سوق العمل الصحي.

من جانبه، أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أهمية المبادرة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والجامعة يركز على عدة محاور أساسية، أبرزها:

نشر ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة وتقليل المضاعفات الناتجة عن الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.

تحسين الخصائص السكانية في المحافظة.

رفع كفاءة وحدات رعاية الأطفال المبتسرين وفق أحدث البروتوكولات والمعايير الطبية العالمية لخفض معدلات الوفيات وتحسين المخرجات الصحية.

إتاحة خدمات تنظيم الأسرة فور الولادة، وتدريب الشباب كمقدمي مشورة صحية لأقرانهم وأسرهم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن جامعة سوهاج تكثف جهودها الميدانية عبر القوافل التنموية والطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن هذه القوافل تتضمن ندوات توعوية تركز على الصحة الإنجابية، وتقديم المشورة المتكاملة للأسر، ونشر الوعي بالقضية السكانية وأهداف المبادرة الرئاسية، مع التعهد بتكثيف تلك الفعاليات بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

وقد شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات الصحية والأكاديمية، هم: الدكتور عمرو دويدار مدير مديرية الصحة بسوهاج، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، الدكتور أحمد كمال مدير المستشفى الجامعي، الدكتورة منى حافظ مدير المكتب الفني بمكتب نائب وزير الصحة، الدكتور أحمد خيري مدير العمليات والتدريب بمكتب نائب الوزير، والدكتور ياسر جمال مدير عام المتابعة بالمجلس القومي للسكان.

