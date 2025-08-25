كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آخر تطورات مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، التي يترقب الكثيرون افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الزراعة لمصراوي، إن حديقة الحيوان بالجيزة يجرى حاليًا تطويرها بمعايير عالمية تليق بمكانة مصر ليحظى فيها الزوار بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية.

وأوضح أنه سيتم إدخال حيوانات جديدة للحديقة بعد أن يتم الانتهاء من تجهيز كافة مناطق الإيواء والرعاية المعيشية الخاصة بها بالإضافة إلى الحصول على الموافقات.

وأشار فاروق إلى أنه تم مراعاة الأشجار النادرة بالحديقة خلال تنفيذ مشروع التطوير وذلك من خلال رسم هندسي دقيق من شأنه المحافظة على سلامتها.

وحول موعد افتتاح الحديقة قال فاروق: "لم يتم حتى الآن تحديد موعد معين نظرًا لعدم الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير".

وتتضمن خطة التطوير تحديث الممرات والبيوت المخصصة للحيوانات، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للحديقة، بما يشمله من معالم أثرية فريدة مثل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي والجبلاية، والمتحف الحيواني، والتي تمثل إرثًا معماريًا وثقافيًا لا يقل أهمية عن مكوناتها البيئية.

وأكدت الشركة المسؤولة عن المشروع، أن أعمال التطوير تتم بالتعاون مع نخبة من الخبراء و الاستشاريين الدوليين في مجالات رعاية الحيوانات والحدائق النباتية، لضمان تطبيق أعلى المعايير البيئية والعلمية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الهوية التراثية للحديقة.

