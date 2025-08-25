كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار أحمد البندري، المدير التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن المقار الانتخابية بالسفارات المصرية في الخارج مؤمنة بشكل جيد، وتمتلك الجاهزية الكاملة لاستقبال الناخبين.

وشدد، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على أن الهيئة لم ترصد أي شكاوى حتى الآن من لجان التصويت خارج البلاد، والعملية الانتخابية تسير بشكل سلس.

وأوضح "البندري"، أن السفارات باشرت أعمالها بشكل طبيعي دون أي معوقات، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية لم تؤثر على سير العملية الانتخابية بالخارج.

وأكد المدير التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أن المهام الصحفية المقررة لتغطية العملية الانتخابية في جولة الإعادة بالداخل بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، متاحة بشكل كامل من خلال كارت المتابعة والتغطية الصحفية.

وأوضح البندري أن الهيئة ستعلن للرأي العام كافة المستجدات والنتائج النهائية، متضمنة الأرقام التي حصل عليها كل مرشح، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد غدًا في تمام السابعة والنصف مساءً.