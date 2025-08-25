كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها، تستعدُّ الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة "اليوم العالمي للسرد القرآني"، وهو اليوم الذي خصَّصه الأزهر الشريف للسرد القرآني، الَّذي سيقام يوم 30 أغسطس، من كل عام، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ ليكون احتفالًا عالميًّا بتلاوة القرآن الكريم.

وتشارك العديد من الجهات داخل مصر وخارجها في مبادرة اليوم العالمي للسرد القرآني؛ أبرزها: مكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، المعاهد الأزهرية الحكومية: (202) مقرًّا، المعاهد الأزهرية الخاصة: (66) معهدًا في (9) محافظات، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف داخل مصر وخارجها، مجمع البحوث الإسلامية (مناطق وعظ الأزهر)، مدينة البعوث الإسلاميَّة، جامعة الأزهر الشريف، الإدارة العامة لرياض الأطفال، مؤسسات ومراكز إسلامية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد داخل مصر وخارجها، إضافة إلى المعاهد الأزهرية في عددٍ من دول العالم خارج مصر، أبرزها: إندونيسيا، نيجيريا، أوغندا، الصومال، العراق، جنوب إفريقيا، تشاد، النيجر، تنزانيا.

وبلغ عدد المشاركين الذين سجلوا أسماءهم في مبادرة السرد القرآني حتى تاريخه ٨٥.٧٨٤ مشتركًا، من داخل مصر وخارجها، حيث تأتي هذه النسخة استكمالًا للنجاح الذي حققته المبادرة في عامها الأول، في سرد القرآن كاملًا في جلسة واحدة، في حدث فريد شهدته مصر، وفي هذا العام تتسع المشاركة لتشمل مشاركين من دول مختلفة حول العالم، مما يجعل صوت الترتيل القرآني يملأ العالم في وقت واحد.

ودعت الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية، جميع طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن، والأفراد داخل مصر وخارجها للمشاركة في هذا المبادرة المباركة، التي تستهدف إحياء عظمة القرآن في النفوس، وتدريب الألسنة على الترتيل، وربط القلوب بكلام الله سبحانه وتعالى.