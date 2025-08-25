كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول الموقف التنفيذي لـ"مشروع تأهيل المنشآت المائية" على مستوى الجمهورية.

وأكد سويلم أن المشروع يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، ويهدف إلى إحلال وصيانة المنشآت المائية لتمكينها من أداء دورها بكفاءة في التحكم في إمرار التصرفات المائية، بما يسهم في تحسين كفاءة الري وتطبيق المناوبات على الترع وضمان عدالة توزيع المياه بين المنتفعين.

كما يشمل المشروع تأهيل بوابات أفمام الترع ضمن خطة الوزارة للتحول نحو توزيع المياه بالتصرفات بدلًا من المناسيب.

وأوضح الوزير أن المشروع بدأ بحصر وتقييم نحو 54 ألف منشأة مائية بمختلف المحافظات، لتحديد الاحتياجات الفعلية للإحلال والصيانة، مشيرًا إلى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة.

وشملت المرحلة الأولى، التي انتهت في يونيو 2024، إحلال 416 منشأة متنوعة، منها 151 بوابة، و136 مصب نهاية ترعة، و120 كوبري، إضافة إلى عدد من السحارات والتغطيات وقنطرة بحر مويس بالشرقية.

أما المرحلة الثانية، التي انتهت في ديسمبر 2024، فتضمنت إحلال 651 منشأة، بينها 90 بوابة و372 كوبري و21 سحارة و73 قنطرة صغيرة.

ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي 2216 منشأة موزعة على مختلف المحافظات، تشمل 1283 كوبري، و327 بوابة، و330 قنطرة صغيرة، و157 مصب نهاية، بالإضافة إلى بدالات وسحارات ومحطات وتغطيات.

ووجه الوزير وحدة المشروع بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، وتكليف لجان المتابعة في المحافظات بمراقبة جودة الأعمال والسلامة المهنية حتى توفير العقود الاستشارية المتخصصة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة شكلت وحدة مركزية لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل، إلى جانب 18 لجنة فنية بالإدارات المركزية بالمحافظات، تضم كل منها ثلاثة مهندسين، لمتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية، مع استخدام نماذج تقييم موحدة وربط البيانات بالتطبيقات الإلكترونية التي أعدها قطاع التخطيط.

