هجرات عظمى| 2 مليون طائر يمرون عبر مصر سنويًا.. خريطة كاملة للمسارات

أكثر من 2 مليون طائر يمرون عبر الأراضي المصرية سنويًّا في رحلات هجرة عالمية، ما يجعل الأراضي المصرية واحدة من أهم مواطن ومسارات هجرات الطيور السنوية.

وبحسب تقرير إحصائي، حصل مصراوي عليه، فإن تركيبة الطيور المقيمة في مصر والمهاجرة عبر أراضيها تتكون من طيور (مائية - صحراوية – شاطئية)، وطيور مغردة.

وأوضح التقرير، وجود 500 نوع من الطيور البرية في مصر، منها، 150 نوعًا مقيمًا، و350 نوعًا مهاجرًا، و25 نوعًا من الطيور المهددة بالانقراض.

وتتمثل خطوط الهجرة الرئيسية عالميًّا، في التالي:

- الخط الأول: غرب آسيا - شرق إفريقيا.

- الخط الثاني: البحر الأسود والمتوسط.

مسارات هجرة الطيور داخل مصر

بينت الدراسة، أن المسار الأول يسلكه 500 ألف طائر سنويًا، أبرزها (اللقالق - الجوارح - العصفوريات)، ويضم مناطق: (دول شمال ووسط وشرق أوروبا - بحيرة طبرية - عبور الحدود المصرية من صحراء النقب - التقاء خليجي السويس والعقبة - عبور خليج السويس - الحدود السودانية جنوبًا - وسط وجنوب إفريقيا).

فيما يضم المسار الثاني، 500 ألف طائر أيضًا أبرزها (السمان - بط الشرشير الصيفي - جوارح - لقالق)، ويمتد عبر (شمال ووسط وشرق أوروبا - يصل مصر بمحاذاة البحر المتوسط - محمية الزرانيق بجوار العريش - يتجه جنوبًا عابرًا قناة السويس ليتحد مع خط المسار الأول).

المسار الثالث، وهو الأعلى كثافة حيث يسلكه نحو مليون طائر سنويًا، أغلبها من الطيور المائية، ويمر عبر (البحيرات الشمالية - مساران أحدهما بالفيوم والثاني بالبحر الأحمر).

المسار الرابع، ويضم عشرات الآلاف من (الطيور الجارحة - اللقالق - بعض الطيور المائية - الكركي - العصفوريات)، ويمتد من (وسط أوروبا - واحات مصر بالصحراء الغربية - جنوبًا إلى وسط إفريقيا).

