كتب أحمد جمعة:

كشف مصدر طبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزوجته، وعدد من أفراد الحراسة، خضعوا لفحوصات طبية شاملة مساء اليوم الأحد، بعد تعرضهم لحادث مروري على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي أثناء توجههم إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وأكد المصدر أن الوزير وزوجته وطاقم المساعدين غادروا المستشفى بناءً على طلبهم بعد الاطمئنان على حالتهم، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة تمامًا، ولم تُسجل أي إصابات خطيرة.

وقع الحادث وقع في مساء الأحد وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد طاقم الحراسة بكدمات وجروح سطحية.

ودخل وزير الكهرباء والحرس الخاص به إلى مستشفى خاص بمنطقة القاهرة الجديدة.