

كتب- محمد فتحي:

انطلق اليوم الاثنين، تصويت المواطنين المصريين في الخارج بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وفتحت لجان الاقتراع فى نيوزيلندا أبوابها أمام الناخبين المصريين فى مقر سفارة مصر بالعاصمة ويلينجتون.

كما فتحت لجان الاقتراع فى أستراليا أبوابها أمام الناخبين المصريين في كلٍ من: "سفارة مصر في كانبرا، والقنصلية العامة في ملبورن، والقنصلية العامة في سيدني".

وتتواصل عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: "الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد".

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.