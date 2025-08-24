الفنان عماد زيادة أمينًا لشباب القاهرة بحزب الجبهة الوطنية

كتب- محمد سامي:

أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء علي الدمرداش، تعيين الفنان عماد زيادة في منصب أمين شباب محافظة القاهرة.

يأتي القرار ضمن خطة الحزب الاستراتيجية لإشراك الشباب في مواقع صنع القرار وتوسيع قاعدة العمل الحزبي على مستوى العاصمة، بما يساهم في تحقيق رؤية الحزب نحو بناء كيان سياسي قوي ومؤثر في المجتمع المصري.

قرار تعيين الفنان عماد زيادة في موقع قيادي شبابي يعكس فلسفة الحزب القائمة على ضخ دماء جديدة داخل هياكله التنظيمية، وإعطاء مساحة أكبر للشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.