إعلان

الفنان عماد زيادة أمينًا لشباب القاهرة بحزب الجبهة الوطنية

08:48 م الأحد 24 أغسطس 2025

عماد زيادة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة القاهرة، برئاسة اللواء علي الدمرداش، تعيين الفنان عماد زيادة في منصب أمين شباب محافظة القاهرة.

يأتي القرار ضمن خطة الحزب الاستراتيجية لإشراك الشباب في مواقع صنع القرار وتوسيع قاعدة العمل الحزبي على مستوى العاصمة، بما يساهم في تحقيق رؤية الحزب نحو بناء كيان سياسي قوي ومؤثر في المجتمع المصري.

قرار تعيين الفنان عماد زيادة في موقع قيادي شبابي يعكس فلسفة الحزب القائمة على ضخ دماء جديدة داخل هياكله التنظيمية، وإعطاء مساحة أكبر للشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء علي الدمرداش الفنان عماد زيادة حزب الجبهة الوطنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس