كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تضمن تقديم خدمات صحية متساوية لجميع المقيمين على أراضيها، بما في ذلك اللاجئون والمقيمون طويل الأمد، على غرار المواطنين المصريين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، إن هذه السياسة تشمل كافة أنواع الرعاية الطبية، من العناية المركزة إلى علاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

وأضاف عبد الغفار أن هذا الالتزام يعكس حرص مصر على احترام حقوق الإنسان وتوفير الخدمات الإنسانية الأساسية لكل من يعيش على أرضها.

وأشار إلى أن المستشفيات الحكومية والخاصة في مصر تعمل وفق توجيهات الدولة لتقديم الرعاية دون تمييز، مما يعزز صورة مصر كدولة داعمة للمبادئ الإنسانية.

وأكد الوزير أن مصر تواجه تحديات خارجية تتمثل في مؤامرات تهدف إلى زعزعة استقرارها، سواء من خلال التحركات ضد سفاراتها في الخارج أو محاولات التأثير على الرأي العام.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الشعب المصري يتمتع بالوعي الكافي لمواجهة هذه المخاطر، بينما تتعامل الدولة مع هذه التحركات بحزم للحفاظ على الأمن القومي، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية الخدمات الصحية.

وأشار عبد الغفار إلى الدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، حيث استقبلت أكثر من 300 مستشفى مجهزة آلاف الجرحى والمصابين وعائلاتهم.