مؤسسة فاروق حسني تطلق الدورة السابعة لجوائز الفنون لعام 2026

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون انطلاق الدورة السابعة من جوائز الفنون في الأول من سبتمبر 2025، لتفتح أبواب الاشتراك أمام المواهب الشابة في مصر في مجالات: التصوير، العمارة، النحت، النقد الفني التشكيلي، التصوير الفوتوغرافي.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من إيمان المؤسسة العميق بدور المجتمع المدني في دعم الحركة الثقافية والإبداعية، وحرصها على اكتشاف ورعاية جيل جديد من الفنانين والمعماريين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تشكيل المستقبل الثقافي لمصر.

ودعت المؤسسة الراغبين في المشاركة إلى التقديم عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: من هنا

قيمة الجوائز ولجان التحكيم

جائزة التصوير

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه مصري

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه ودرع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 وشهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه وشهادة تقدير

لجنة التحكيم: الدكتور جمال لمعي، رئيس قسم التعبير الفني، كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الفنان التشكيلي سمير فؤاد، الفنان التشكيلي محمد عبلة، الدكتور أحمد رجب صقر عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا سابقًا، الفنانة الدكتورة عقيلة رياض.

جائزة العمارة

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه مصري

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه ودرع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 جنيه وشهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه وشهادة تقدير

بالإضافة إلى منح شهادات تقدير لمشروعات متميزة.

لجنة التحكيم: الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بجامعة القاهرة، الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وعميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية سابقًا، المهندس الاستشاري محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، المهندس المعماري حمدي السطوحي، استشاري تصميم مباني عامة، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، المهندس المعماري حاتم السعيد، مصمم معماري وحاصل على جائزة الدولة للإبداع في العمارة.

جائزة النحت

القيمة الإجمالية: 150,000 مائة وخمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الأولى: 75,000 خمسة وسبعون ألف جنيه ودرع تكريم.

الجائزة الثانية: 50,000 خمسون الف جنيه وشهادة تقدير.

الجائزة الثالثة: 25,000 خمسة وعشرون الف جنيه وشهادة تقدير .

لجنة التحكيم: الفنان ناجي فريد فنان تشكيلي ونحات، الفنان الدكتور عصام درويش أستاذ النحت، ورئيس قسم النحت كلية تربية فنية جامعة حلوان، الفنانة الدكتورة مروة يوسف رئيس قسم النحت، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان سابقًا، الفنان الدكتور حسن كامل أستاذ النحت، كلية تربية فنية جامعة حلوان، الفنان طارق الكومي فنان تشكيلي ونقيب الفنانين التشكيليين.

جائزة النقد الفني التشكيلي

القيمة الإجمالية: 100,000 جنيه مصري

الجائزة الأولى: 50,000 جنيه ودرع تكريم

الجائزة الثانية: 30,000 جنيه وشهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 20,000 جنيه وشهادة تقدير

لجنة التحكيم:

الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة المعاصرة بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس مجلس قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة سابقًا، الدكتورة أمل مصطفى إبراهيم، أستاذ ورئيس قسم النقد والتذوق الفني كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الدكتور هاني أبو الحسن، أستاذ دكتور كلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدكتور طارق عبد العزيز، كاتب وناقد تشكيلي، الدكتورة هبة الهواري، كاتبة وناقدة تشكيلية.

جائزة التصوير الفوتوغرافي

القيمة الإجمالية: 150,000 جنيه مصري

الجائزة الأولى: 75,000 جنيه ودرع تكريم

الجائزة الثانية: 50,000 جنيه وشهادة تقدير

الجائزة الثالثة: 25,000 جنيه وشهادة تقدير

لجنة التحكيم:

الفنان الكبير أنسي أبو سيف، مهندس ديكور سينمائي، الدكتورة سلمى يوسف كامل، أستاذ الفوتوغرافيا والسينما بكلية الفنون الجامعة الكندية بالقاهرة سابقًا، وأستاذ دكتور متفرغ في الفوتوغرافيا، الدكتورة نجلاء سمير، أستاذ التصميم بقسم الفنون الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الفنان أيمن لطفي، مصور فوتوغرافي، الفنان أيمن نصار مصور فوتوغرافي.

وتوجه مجلس الأمناء والفنان فاروق حسني بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجان التحكيم على جهودهم المخلصة ومساهمتهم الفعالة في إنجاح رسالة المؤسسة، مؤكدين أن هذه الجوائز باتت علامة بارزة في المشهد الفني المصري ومصدر إلهام للأجيال الصاعدة.

